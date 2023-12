Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag freundlich

Um 04:28 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im Xetra-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 62,85 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 16'706 Punkten tendiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,25 EUR an. Bei 62,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'656'994 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 14,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 37'200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von -1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37'716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

