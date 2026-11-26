Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 38,39 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'242 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 38,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 970'858 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 38,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,09 EUR. Dieser Wert wurde am 24.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 EUR aus. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 30.70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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