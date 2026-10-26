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26.10.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 41,52 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 41,52 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'484 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 801'990 Stück.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 50,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,89 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,32 Prozent.
Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2025 mit 3,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32.06 Mrd. EUR, gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,29 Prozent präsentiert.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,43 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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