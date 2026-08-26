Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Nachmittag nach

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 44,64 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'396 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 44,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,67 EUR. Bisher wurden heute 492'335 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,63 EUR ab. Abschläge von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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