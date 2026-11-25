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25.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 38,58 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 38,58 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'045 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 39,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,53 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'522'440 Stück gehandelt.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2026 bei 37,09 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,85 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,22 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 30.70 Mrd. EUR, gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,51 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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