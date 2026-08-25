Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 44,74 EUR abwärts.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,74 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'181 Punkten steht. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 44,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 EUR. Bisher wurden heute 88'815 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.
Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,41 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
VW und Mercedes-Benz in der Krise: Diese Strategien sollen deutsche Autoaktien retten
Daimler Truck-Aktie etwas fester: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt
Daimler Truck reduziert Archion-Anteil auf 25 Prozent - Aktie steigt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.