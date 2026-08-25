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25.08.2026 09:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 44,74 EUR abwärts.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,74 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'181 Punkten steht. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 44,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 EUR. Bisher wurden heute 88'815 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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