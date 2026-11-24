Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 37,43 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'288 Punkten liegt. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,70 EUR. Zuletzt wechselten 74'182 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 66,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2026 bei 37,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 6,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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