Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 37,34 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'134 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 37,09 EUR. Bei 37,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 775'487 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,95 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.11.2026 auf bis zu 37,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 0,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,99 EUR. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 30.70 Mrd. EUR, gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,51 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 6,48 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

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