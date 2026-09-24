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24.09.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 41,24 EUR ab.

Mercedes-Benz Group
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Um 12:28 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 41,24 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'293 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 41,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'044'815 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,14 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2026 erreicht. Abschläge von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,19 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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