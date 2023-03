Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag leichter

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Xetra-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 69,15 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 14'894 Punkten realisiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,82 EUR nach. Bei 70,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Xetra-Handel 2'095'431 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 15.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 17.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43'389,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41'003,00 EUR.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,13 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

