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23.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Wert von 37,63 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 37,63 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'030 Punkten liegt. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,76 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 37,30 EUR. Bei 37,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 456'175 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,67 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,99 EUR ausgeschüttet werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 30.70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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