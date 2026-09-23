Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag ins Minus

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 43,34 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'630 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 43,34 EUR. Bei 43,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 56'674 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 30,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,63 EUR am 29.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,19 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 22.10.2027 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,43 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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