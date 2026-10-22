Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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22.10.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 40,66 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,66 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Bei 40,57 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 40,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81'756 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 53,34 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.15 Mrd. EUR eingefahren.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,43 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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