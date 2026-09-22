Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 43,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'636 Punkten notiert. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,93 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'982'871 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 42,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,63 EUR am 29.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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