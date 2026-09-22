Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,80 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 43,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'636 Punkten notiert. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,93 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'982'871 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 42,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,63 EUR am 29.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,45 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Mercedes-Benz-Aktie tiefer:: Hohe Kosten belasten - Werksschliessungen drohen
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Daimler Truck-Aktie gibt nach: Start der zweiten Rückkauf-Tranche am Montag
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
16:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.