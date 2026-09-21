Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Montagnachmittag

Mit einem Wert von 44,00 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'550 Punkten steht. Bei 44,45 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 43,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'156'435 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2026 Kursverluste bis auf 42,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie gibt nach: Start der zweiten Rückkauf-Tranche am Montag

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Rückruf für weltweit über 23'000 Autos