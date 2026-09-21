Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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21.09.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Kurs von 43,96 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'572 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 44,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 43,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 587'022 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,83 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 EUR. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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