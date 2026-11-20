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20.11.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 37,93 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 37,93 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'131 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 163'054 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,36 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (37,87 EUR). Abschläge von 0,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,51 Prozent zurück. Hier wurden 30.70 Mrd. EUR gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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