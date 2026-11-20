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20.11.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 37,77 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 37,77 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'025 Punkten liegt. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,66 EUR nach. Bei 38,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'349'081 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,66 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 0,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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