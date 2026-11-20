|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 38,19 EUR abwärts.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,19 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'036 Punkten steht. In der Spitze büsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,87 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 696'681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 63,26 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 37,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Uber-Aktie fester: Robotaxi-Offensive mit Momenta startet in München
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.