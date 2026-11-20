Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,19 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'036 Punkten steht. In der Spitze büsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,87 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 696'681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 63,26 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 37,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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