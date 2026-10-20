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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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20.10.2026 09:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 40,92 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,95 EUR an. Bei 40,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'156 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 52,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,43 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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