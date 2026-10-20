Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 40,92 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,95 EUR an. Bei 40,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'156 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 52,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,43 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Daimler Truck-Aktie gewinnt: Nutzfahrzeughersteller gewinnt Auftrag für 61 Unimog
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.