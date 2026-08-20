Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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20.08.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 45,53 EUR zu.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 45,53 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'040 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 45,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72'365 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Gewinne von 36,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,37 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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