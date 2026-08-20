Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 44,59 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'965 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 44,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 632'231 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,34 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2026 (42,63 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 32.06 Mrd. EUR, gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,29 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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