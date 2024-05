Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der Xetra-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 67,82 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 18'772 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 67,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,51 EUR. Über Xetra wurden im bisherigen Handelsverlauf 891'400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. 14,20 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,97 EUR aus. Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

