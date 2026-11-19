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19.11.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 38,69 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 38,69 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'885 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 38,60 EUR. Bei 38,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 67'999 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 61,13 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30.70 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32.15 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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