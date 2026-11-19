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19.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Minus
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,72 EUR.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'816 Punkten notiert. Bei 38,60 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 406'531 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 61,02 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,49 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 0,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Am 28.10.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,17 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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