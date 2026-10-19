Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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19.10.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 40,88 EUR nach.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'439 Punkten steht. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 98'510 Stück.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,89 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).
Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,43 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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