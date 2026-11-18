Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 39,11 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'042 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 38,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,45 EUR. Bisher wurden heute 553'232 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 59,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 0,55 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 30.70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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