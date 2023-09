Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Xetra-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 66,41 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 15'790 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 66,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538'853 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 31,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 38'241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36'440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,11 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Wie verbucht Swatch Tiffany-Rechtsfall?

Glencore Xstrata entlässt 35 Mitarbeiter

New York Schluss: Talfahrt gebremst aber nicht gestoppt