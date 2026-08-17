Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,89 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'447 Punkten steht. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 45,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'635 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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