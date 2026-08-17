Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagmittag seitwärts

Mit einem Wert von 45,99 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'427 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,06 EUR aus. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 45,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,90 EUR. Zuletzt wechselten 138'179 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,57 Prozent hinzugewinnen. Am 29.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 28.07.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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