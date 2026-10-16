Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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16.10.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 41,27 EUR.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 41,27 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'666 Punkten tendiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,37 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'305'865 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 33,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (38,89 EUR). Abschläge von 5,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.15 Mrd. EUR eingefahren.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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