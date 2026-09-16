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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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16.09.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittwochnachmittag nach

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 45,61 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 45,61 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 45,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,58 EUR. Bisher wurden heute 985'635 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Am 28.07.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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