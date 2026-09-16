Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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16.09.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Mittwochmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 45,30 EUR ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 45,30 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'441 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 45,25 EUR. Bei 46,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 516'299 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Gewinne von 37,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,63 EUR fiel das Papier am 29.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 EUR belaufen. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,45 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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