Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitag Verlust reich

Um 09:28 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der Xetra-Sitzung um 1,3 Prozent auf 56,82 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 12'787 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 56,60 EUR. Bei 56,95 EUR startete der Titel in den Xetra-Handelstag. Zuletzt wurden via Xetra 89'466 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36'440,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43'482,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

