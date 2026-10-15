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15.10.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,85 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 40,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,76 EUR. Zuletzt wechselten 571'993 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,46 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,89 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,40 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 EUR. Am 28.07.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.15 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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