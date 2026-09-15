Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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15.09.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,70 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 46,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'324 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 46,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34'814 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 33,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,63 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 8,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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