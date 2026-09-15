Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,73 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'445 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,88 EUR. Bei 46,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 676'493 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,63 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 EUR, nach 3,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.15 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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