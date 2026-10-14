Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag leichter

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,53 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'409 Punkten liegt. Bei 39,34 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 39,62 EUR. Bisher wurden heute 423'988 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 57,72 Prozent zulegen. Bei 38,89 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 1,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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