Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag leichter
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,53 EUR ab.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,53 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'409 Punkten liegt. Bei 39,34 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 39,62 EUR. Bisher wurden heute 423'988 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 57,72 Prozent zulegen. Bei 38,89 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 1,61 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Analyse: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)