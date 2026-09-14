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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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14.09.2026 09:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 47,31 EUR nach oben.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 47,31 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'542 Punkten steht. Bei 47,32 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'976 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,77 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,12 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,42 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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