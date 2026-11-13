Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Freitagvormittag nach

Um 09:28 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 40,64 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'727 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 40,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67'450 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 34,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,89 EUR am 08.10.2026. Mit Abgaben von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 EUR. Am 28.10.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 30.70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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