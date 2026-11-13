Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 40,93 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'739 Punkten steht. Bei 41,04 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,81 EUR. Zuletzt wechselten 644'643 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 38,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,97 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Am 28.10.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 EUR, nach 1,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,51 Prozent zurück. Hier wurden 30.70 Mrd. EUR gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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