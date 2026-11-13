Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'808 Punkten liegt. Bei 40,88 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 40,39 EUR. Bei 40,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264'927 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,04 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,89 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026. Das EPS lag bei 1,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 30.70 Mrd. EUR, gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,51 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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