Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'116 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 44,17 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,82 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 434'860 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 29,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2026). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 3,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Am 29.04.2026 äusserte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 31.60 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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