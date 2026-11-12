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12.11.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 40,71 EUR nach.

Mercedes-Benz Group
37.71 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 40,71 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'704 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 40,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'015'714 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 53,13 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 4,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,99 EUR belaufen. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32.15 Mrd. EUR gelegen.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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