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12.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,44 EUR.
Mit einem Kurs von 41,44 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'881 Punkten steht. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,05 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 309'370 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 38,89 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 6,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 30.70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,51 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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