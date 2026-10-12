Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'210 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,41 EUR. Bei 40,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 101'036 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,44 Prozent. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 32.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 22.10.2027 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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