Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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12.08.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 46,41 EUR nach.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,41 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 46,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'105 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 25,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,15 Prozent sinken.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 EUR belaufen. Am 28.07.2026 äusserte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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