Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 41,71 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'627 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,87 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62'617 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 33,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,89 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach unten.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,99 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32.15 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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