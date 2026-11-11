Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'512 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 41,17 EUR. Mit einem Wert von 41,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 387'481 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. 50,78 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,94 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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