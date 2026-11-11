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11.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tritt am Mittwochmittag auf der Stelle
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,35 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'512 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 41,17 EUR. Mit einem Wert von 41,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 387'481 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. 50,78 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,94 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,19 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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