Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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11.09.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büsst am Freitagmittag ein
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,76 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 46,76 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'544 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,33 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 362'466 Stück.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,12 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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